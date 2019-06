Codrin Stefanescu, mesaj pentru colegii sai: ''Nu ne putem da batuti''

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, foloseste baza de date a partidului pentru a transmite mesaje colegilor sai. Acesta precizeaza faptul ca va face tot ce ii sta in puteri pentru a apara partidul in fata adversarilor fara mila. Codrin Stefanescu: Prea multe lipitori si personaje fara caracter "Sunt ingrijorat pentru ceea ce se intampla acum in PSD. Foarte ingrijorat. Cineva incerca sa ne impuna o directie care nu este deloc buna si in care nu cred. Nu putem uita anii in care PSD-istii au fost vanati si haituiti, de jos pana sus. PSD trece prin momente foarte grele.. Din acest motiv mi-au depus candidatura pentru functia de Secretar General. Voi face tot ce imi sta in puteri pen ...