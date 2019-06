Codrin Stefanescu: ''Nimeni din coalitie nu are niciun interes sa isi saboteze propriul Guvern''

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De ceva timp se circula un zvon, cum ca Codrin Stefanescu si Lia Olguta Vasilescu vor incerca sa faca jocurile la motiunea de cenzura pentru a da jos Guvernul Dancila. Astfel, daca Viorica Dancila pierde functia de premier, jocurile la Congresul PSD ar fi deschise. Semnal de ALARMA tras de Codrin Stefanescu: Sper sa nu ne facem rau singuri Codrin Stefanescu a afirmat, ca a auzit acest zvon aberant.De asemenea, acesta sustine ca nimeni din coalitie nu are niciun interes sa isi saboteze propriul Guvern. ”Am auzit. Zvonul este aberant si face parte din strategia opozitiei de a genera neincredere in randul social-democratilor. Eu pot sa va garantez ca nimeni din coalitie nu are niciun interes ...