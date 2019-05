Codrin Stefanescu: Nu voi vota la referendum

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD Codrin Stefanescu a declarat ca nu va vota la referendum, ci doar la europarlamentare, in 26 mai. "In calitate de cetatean al Romaniei, pe 26 mai voi vota cu PSD si nu voi vota la referendum. Declaratia mea si a altora e in nume personal. Asa cum multa lume se declara pro sau contra referendumului. Probabil ca unii lideri din PSD vor face la fel", a spus Codrin Stefanescu. Serban Nicolae, despre referendum: Nu votez, nu vreau sa fiu complice la fals si uz de fals Pe 26 mai vor avea loc alegerile europarlamentare, in aceeasi zi cu referendumul pe justitie La referendumul national se va vota in aceleasi sectii de votare organizate pentru alegerile europarlamentare. ...