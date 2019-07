Codrin Stefanescu: ''PSD are oameni puternici, care pot candida cu succes la alegerile prezidentiale''

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, precizeaza ca Partidul Social Democrat (PSD) are oameni de succes pentru alegerile prezidentiale. De asemenea liderul PSD sustine ca cel mai important este ca acest candidat la prezidentiale sa fie ales de Congresul PSD. Codrin Stefanescu, despre Liviu Dragnea: Lucreaza la atelierul auto din penitenciar ”Astea sunt scenariile unora care vor sa ne slabeasca (...) Scenariile astea se fac in alta parte. Noi vrem un PSD puternic, tocmai de aceea nu vom pleca din PSD. Partidul are oameni puternici, care pot candida cu succes la alegerile prezidentiale, cum sunt Liviu Plesoianu sau Serban Nicolae. Cel mai important este ca acest candidat sa fie a ...