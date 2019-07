Codrin Stefanescu, reactie dupa declaratiile lui Klaus Iohannis: ''Si acum pleaca in vacanta''

codrin stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu reactioneaza intr-o postare facuta pe pagina sa de socializare privind declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis in cursul zilei de astazi. Presedintele a cerut Guvernului o lege pentru modificarea legislatiei pe Justitie. Codrin Stefanescu, despre Raportul GRECO: ''Bine ca nu ne cer sa ne desfiintam cu totii'' "Tocmai iesit Klaus in conferinta de presa sa ne zica ca guvernul nu mai are voie sa faca nimic. Doar ce ne zic aia de la UE! Prin el! Ca d-aia e pus aicea, nu de pampalau. Si acum pleaca in vacanta. In timp ce Ciolos si cu Barna rad cu lacrimi", a scris Codrin Stefanescu pe pagina sa de . ...