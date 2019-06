Codrin Stefanescu, scrisoare deschisa catre colegii din PSD: Sunt foarte INGRIJORAT! 

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu, candidat pentru pozitia de secretar general in cadrul Partidului Social Democrat, publica pe pagina personala de o scrisoare deschisa pentru toti colegii din cadrul PSD. Codrin Stefanescu se arata ingrijorat de ceea ce se intampla in PSD si da cartile pe fata, spunand ca in cadrul partidului se impun directii straine: '' Scrisoare deschisa catre colegii din PSD Sunt foarte ingrijorat de ceea ce se intampla, astazi, in PSD. Ni se impun directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul si sa ne resetam. Ni se cere sa uitam de colegii nostri aflati si azi la anaghie. Ceea ce eu nu pot sa accept! Nu vreau sa uit de abuzurile ...