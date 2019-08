Codrin Stefanescu: ''Se cam alege praful de tot. Si nu e numai senzatia mea''

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, reactioneaza intr-o postare facuta pe pagina sa de , precizand ca ceea ce se intampla in acest moment nu este tocmai bun, ''Se cam alege praful de tot'', mentioneaza Codrin Stefanescu. Reactia fostului secretar general al PSD, vine in contextul in care Calin Popescu Tariceanu i-a chemat pe liderii ALDE la sediul partidului, acolo unde au avut loc o serie de intalniri informale inaintea sedintelor oficiale, care au loc astazi, la Palatul Parlamentului, unde in urma sedintelor, in forurile statutare se va decide ruperea coalitiei de guvernare cu PSD si implicit iesirea de la guvernare. Totodata, Tariceanu va cere forurilor statutare ALD ...