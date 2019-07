Codrin Stefanescu se ia de Marius Pieleanu: Stie, dar tace cotropit de greutatea rolului sau fundamental

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu reactioneaza astazi, pe , dupa ce Mihai Fifor si Eugen Teodorivici au anuntat ca nu mai vor sa candideze la prezidentiale, lasand de inteles ca doar Viorica Dancila va ramane in cursa. Totodata, Codrin Stefanescu lanseaza o sageata acida catre sociologul Marius Pieleanu, spunand ca doar el stie cine va mai ramane in cursa, „dar tace cotropit de greutatea rolului sau fundamental”. Eugen Teodorovici, despre candidatura la prezidentiale: M-am decis „Fifor si Teodorovici au renuntat la candidatura pentru prezidentiale! Ca sā fie bine si sā nu se supere unii si altii. Cā atunci e de rāu. Plesoianu si Firea nu sunt bāgati in seamā. Cicā sunt obraznici si aduc pre ...