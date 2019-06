Codrin Stefanescu va candida pentru functia de secretar general PSD

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a scris pe pagina sa de ca este sustinut de colegii din PSD Sector 1 sa-si depuna candidatura la functia de secretar general PSD. ”Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1! Astazi au votat o rezolutie privind sustinerea candidaturii mele la functia de secretar general PSD! Codrin Stefanescu explica lipsa numaratorii paralele facute de PSD Am spus DA si voi intra in competitie la Congres! Speram cu totii la o competitie corecta, colegiala si in folosul PSD! Sa fim uniti, curajosi si loiali unor principii pentru care am fost votati de milioane de romani! Doamne ajuta!”, a scris Codrin Stefanescu pe . ...