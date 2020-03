Codrin Ștefanescu a EXPLODAT, dupa ce a aflat ca Marcel Vela le face dosar penal jurnaliștilor Romania TV

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, sare în apărarea jurnaliștilor România TV, după ce ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a ameninat cu dosar penal. Codrin Ștefănescu susține că această atitudine ne întoarce în urmă cu 30 de ani, la metodele comuniste.

”Este inadmisibil ca autoritātile sā hārtuieascā jurnalistii care spun adevārul! Este inadmisibil ca o televiziune de stiri sā fie in anchetatā pentru asta! Acesti oameni sunt in slujba cetātenilor si au datoria sā informeze corect opinia publicā! Aste le este meseria si chiar o fac bine. Chiar dacā unii insistā sā ni se ascundā realitatea si amenintā cu dosare penale in stanga si dreapta. Sustin presa liberā! Sustin, si de aceastā datā, jurnalistii postului de televiziune România TV!”, scrie Codrin Ștefănescu.