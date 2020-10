Codrin Ștefanescu: Am fost la Liviu Dragnea. O duce rau cu sanatatea și in general

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, arată că a fost în vizită la Liviu Dragnea și a constatat faptul că acesta a duce din ce în ce mai rău cu sănătatea, dar și în general. El susține că fostul lider PSD nu este lăsat nici să muncească, nici să își trateze problemele de sănătate pe care le are.

”Astăzi am fost sa-l văd pe Liviu Dragnea! O duce rāu cu sănătatea, o duce rāu in general. Nu vor sā-l scoatā nici la muncā, nu i se permite nici sā-și ingrijeascā problemele de sānātate. Asteaptā și asteaptā ca cineva sa punā in practicā decizia definitivā a instanței in acest sens. La el nu se aplicā, indiferent de consecințe! Se chinuie, dar e puternic și va rezista! Dacā cei care îl prețuiesc și îl susțin vor sā-i scrie, o pot face! Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandria nr 154, sector 5, București, cod Postal 51527. Am promis cā vā țin la curent cu starea sa, asta am fācut!”, scrie Codrin Ștefănescu.