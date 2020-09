Codrin Ștefanescu anunța ca susține demersurile inițiate de Mircea Badea in Cazul grozaviei de la Targu Jiu

Codrin Ștefănescu anunță public că e de partea lui Mircea Badea în demersurile inițiate pentru a se face dreptate în Cazul îngrozitor de la Târgu Jiu unde o fată a fost torturată de alte fete, filmarea fiind ulterior urcată pe Internet:

”O fetitā este torturatā cu maximā sālbāticie de cātre alți copii! Ziua in amiaza mare, intr-un loc public din Târgu Jiu, iar scena de groazā este filmatā chiar de agresori! Mircea Badea, curajos așa cum îl știu din totdeauna, cere public sā se facā dreptate! Și toți tac complice, pentru cā pārintii agresorilor sunt piloși. Lucreazā la stat in funcții de rāspundere, au relații peste tot, și-i doare fix in fund de ceea ce fac rāu copiii lor! Tace Consiliul Județean, tace Direcția pentru Protecția Copilului, tace sinistra de la Ministerul Muncii, tace tot guvernul! Se trimit hârtii și declarații de presā cretine, in final se considerā cā tot fetița agresatā, batjocoritā și umilitā este de vinā! Cā s-a nāscut intr-o tarā unde abuzurile și teroarea sunt parte din cotidian. Susțin demersurile inițiate de Mircea Badea și vreau sā-l asigur cā nu e singur in acest caz! Suntem mulți și vom lua poziție!”, susține Codrin Ștefănescu pe pagina lui de Facebook.