Codrin Ștefanescu arunca bomba: Dragnea, cu un picior in libertate

Codrin Ștefănescu anunță pe pagina sa de Facebook că Liviu Dragnea este cu un picior în libertate. Poltrivit lui Ștefănescu avocații lui Dragnea au descoperit o eroare judiciară care ar putea anula condamnarea fostului lider PSD. Codrin Ștefănescu este convins că judecătorii îi vor face dreptate lui Dragnea care a fost „condamnat politic și injust”.

„Liviu Dragnea nu renuntā la luptā! Avocatii sāi au depus azi o actiune extrem de importantā pentru intregul sistem juridic românesc! Se deschide un drum pentru abuzurile infiorātoare din vremurile trecute! Pe scurt: avocatii au argumentat in mod clar cā Liviu Dragnea se aflā ilegal in inchisoare, având in vedere cā la fond fusese condamnat de cātre un complet nespecializat in judecarea faptelor de care fusese acuzat. Conform deciziei Curtii Constitutionale! Si sperā ca legea sā fie egalā pentru toti! Sper din tot sufletul sā i se facā dreptate unui om care a fost condamnat politic! Si total injust!”, a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

