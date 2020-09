Codrin Ștefanescu, atac violent la adresa Guvernului Orban: 'Este inadmisibil, infiorator și absolut scandalos'

Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu critică virulent Guvernul Orban pentru modul în care a gândit strategia noului an an școlar, afirmând că regulile sunt „unice pe Terra”.

„Au luat-o razna rāu de tot āstia din guvernul lui Orbán! Regulile pentru începerea școlii sunt unice pe Terra! Copiii nu au voie sā cânte, nu au voie sā se joace, nu au voie sā iasā din bānci, nu au voie sā-și dea masca jos, nu au voie sā tipe, nu au voie sā stea in grupuri mai mari de doi! De fapt, nu au voie nimic in afara regulilor stupide impuse de sus. Este inadmisibil, infiorātor și absolut scandalos modul in care a gândit guvernul strategia pentru începutul noului an școlar!”, scrie Ștefănescu pe Facebook.