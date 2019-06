Codrin Ștefanescu candideaza pentru funcția de secretar general, la Congresul PSD

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat, vineri, că a obținut sprijinul organizației PSD Sector 1 și va candida la Congresul PSD din 29 iunie pentru funcția de secretar general. El a fost schimbat recent din această funcție, în primul Comitet Executiv al PSD de după alegerile europarlamentare. Anunțul a fost făcut de The post Codrin Ștefănescu candidează pentru funcția de secretar general, la Congresul PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.