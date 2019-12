Codrin Ștefanescu condamna incidentul violent din Piața Universitații: 'Sistemul ranjește satisfacut'

Fostul secretar adjunct al PSD Codrin Ștefănescu condamnă incidentul de azi din Piața Universității, unde Gelu Voican Voiculescu a fost scos de jandarmi din mulţimea adunată în Piaţa Universităţii pentru a comemora 30 de ani de la Revoluţia din 1989, după ce mai multe persoane l-au huiduit şi l-au agresat.

„Au trecut 30 de ani de la Revolutie! Incā nu am aflat adevārul despre acele zile de foc. Am aflat, insā, cā in zilele noastre, o mânā de agitatori profesionisti pot face praf comemorarea ei. Asa cum s-a intâmplat astāzi. Iar Sistemul rânjeste satisfācut”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.