Codrin Ștefanescu: Daca Dragnea era președinte in guvernarea PNL, PSD avea un scor ASTRONOMIC

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că în cazul în care Liviu Dragnea era liderul din opoziție al PSD-ului, iar liberalii guvernau așa cum au făcut-o, atunci PSD ar fi avut peste 60%.

”Dacā Dragnea era azi presedintele PSD, partidul ar fi avut un scor astronomic! La cât si-au bātut āstia joc de noi, cu o comunicare bunā si luāri de pozitii ferme, in mod cert depāseam 60%! Dar nu a fost sā fie! Am fost trādati si din interior si din afara partidului! Profesorii, medicii, pensionarii, micii intreprinzātori au spus cā e mai bun Klaus si PNL-ul! Scorul a fost socant si sistemul a avut curajul atunci sā-l condamne pe Dragnea! Desi am fācut tot ce se putea face pentru oameni, pentru interesul românesc. Prin urmare, noi psd-istii il meritām pe Ciolacu si echipa sa securistoidā, iar voi il meritati pe Ludovic si echipa sa sinistrā! Punct.”, scrie Codrin Ștefănescu.