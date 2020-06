Codrin Ștefanescu, despre Marcel Ciolacu: Asta inseamna sa fii absolvent de academie secreta!

Fostul secretar general PSD Codrin Ștefănescu a scris duminică pe Facebook că nu-l poate susține pe Marcel Ciolacu la șefia partidului, dupa cele mai recente informatiile legate de ancheta DNA la PSD.

„După ce i-a tras covorul de sub picioare, cu maxim ajutor de specialitate, Ciolacu vrea să o trimită si la puscărie pe fosta lui sefă. In fata căreia se ploconea cu respect si adoratie când era prim ministru, asa cum făcea si pe vremea lui Dragnea in fata sefului suprem. Asta inseamnă să fii absolvent de academie secretă! Si voi, unii dintre colegii mei, imi cereti să sustin asa ceva? Glumiti”, a scris Codrin Ștefănescu.

