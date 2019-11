Codrin Ștefanescu, ieșire SURPRINZATOARE dupa noaptea furtunoasa de la PSD: 'Iertați-ne! Inca nu știm sa ne asumam o infrangere'

Iertați-ne, încă nu știm să ne asumăm o înfrângere, este mesajul pe care fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu îl publică miercuri pe Facebook după ședința tensionată de ieri de la PSD.

„Iertati-ne! Incā nu stim sā ne asumām o infrângere. Si in astfel de momente scoatem la ivealā, in public, tot ceea ce este de neacceptat la noi. Lipsa de camaraderie si colegialitate, trādarea, lipsa de scrupule. Si multe vorbe grele rostite la nervi ce nu se vor sterge niciodatā. Vā spun insā cā PSD nu este asa in ansamblul sāu. La baza partidului sunt oameni extraordinari si curajosi. Foarte multi! Care vor avea un cuvânt greu de spus in curând si de care eu voi tine cont intotdeauna”, scrie Codrin Ștefănescu.

Amintim că Ștefănescu a fost ieri scos din sală. Înainte de ședința CEx, Codrin Ștefănescu a anunțat că o susține pe Viorica Dăncilă, care „a muncit foarte mult” și a fost „foarte curajoasă și foarte hotărâtă”.