Codrin Ștefanescu ii ia apararea lui Dancila și spune ca premierul ar fi obligat moral sa participe la referendum

Secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la decizia premierului Viorica Dăncilă de a vota la referendumul de pe 26 mai, că aceasta este obligată moral să participe, în condițiile în care Guvernul implementează și alocă bani pentru acest scrutin. “La inițiativa lui Klaus Iohannis, Guvernul a trebuit să implementeze acest The post Codrin Ștefănescu îi ia apărarea lui Dăncilă și spune că premierul ar fi obligat moral să participe la referendum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.