Codrin Ștefanescu il UMILEȘTE pe Marcel Ciolacu, dupa episodul de marți: 'Halucinant este modul in care se poziționeaza PSD-ul condus de Ciolacu'

Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a fost dusă, din nou, marți seara, la spital, pentru un consult medical de specialitate, anunță Poliția Capitalei. Pintea a fost umilită, fiind transportată nu cu o ambulanță, ci cu o mașină de poliție, încătușată și fiind împinsă de o polițistă.

Imaginile au scandalizat până și politicieni din PNL și USR, iar fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a explodat la adresa actualului șef, Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că a instaurat tăcerea în partid, în momentele în care Pintea are nevoie de apărare. Mai mult, Ciolacu a anunțat că Pintea a fost suspendată din PSD, după ce a fost arestată.

Citește și: Klaus Iohannis, despre activitatea MAI: Deficiențe de ordin managerial, de coordonare și chiar lipsă de profesionalism, în contextul unor situații precum cazul Caracal sau evenimentele din 10 august 2018

”Este incredibil cum este umilitā o femeie in Romania lui 2020! Care nu a primit in viata ei o amenda de circulatie si nu este un pericol public. Insa halucinant este modul in care se pozitioneaza PSD-ul condus de Ciolacu in aceste momente! Si nimeni din partid nu scoate o vorbā despre colega noastrā aflatā intr-un moment de cumpānā din viata ei. Regret ca v-am apārat ani la randul de atacurile altora! Promit cā nu mai fac asta! Pentru ca nu meritati!”, a scris Codrin Ștefănescu.

Pintea a fost consultată și luni de un medic la Spitalul „Sfânta Maria”, din Capitală, însă nu a rămas internată.

Citește și: După demersul făcut de Dumitru Coarnă, încă un sindicat reacționează: În acest caz, absolut toate funcțiile trebuie egalizate la nivel maxim

Sorina Pintea a cerut încă de duminică seara, prin intermediul avocaţilor, să fie dusă la spital, deoarece starea ei se înrăutăţeşte în arestul preventiv.

Recent, Sorina Pintea a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală autoimună gravă, dermatomiozită.

Citește și: Marcel Vela susține că Dumitru Coarnă va candida la alegeri! Reacția liderului sindical

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitivă. Ea este acuzată că a luat de mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce reprezintă un procent de 7% din valoarea unui contract.