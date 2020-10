Codrin Ștefanescu: In București o sa fie jale!

Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefănescu, consideră că vor apărea circa 300.000 de șomeri în urma închiderii restaurantelor, barurilor și cafenelelor din București .

„In București o sa fie jale! Lipsa de coerențā a guvernului va îngropa definitiv zeci de mii de firme românești din domeniul Horeca! Mai exact 40.000! Asta inseamnā faliment plus circa 300.000 de bucureșteni ce vor rămâne fără serviciu. Mai adāugati, la toatā aceastā industrie aruncatā la gunoi de cātre guvernanți, alte zeci de mii de afaceri ce vor intra in faliment! Micile firme de transport de mărfuri, taxi, aprovizionare, pazā, reparații, contabilitate, vor sucomba si ele in urma acestei decizii stupide! Micii patroni sunt disperați, angajații lor sunt disperați, doar guvernul e calm și total nepāsātor! Distrugerea firmelor românești a devenit un fel de prioritate pentru guvernul PNL și noii sāi aliați de dreapta!”, a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.