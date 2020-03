Codrin Ștefanescu: In plina criza i-au deschis dosar lui Streinu Cercel! Nu-ți vine sa urli de furie?

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, se arată revoltat, după ce a aflat că în plină pandemie de coronavirus, procurorii i-au făcut dosar penal profesorului Streinu Cercel, unul dintre cei mai de încredere medici din România și unul dintre oamenii pe care românii îl creditează cu încredere.

”Zic cu totii cā e nevoie sa fim solidari si uniti, dar i-au deschis dosar penal profesorului Streinu Cercel! In plinā pandemie! In momentele in care sperantele noastre se indreaptā doar cātre medicii nostri extraordinari. Nu iti vine sā urlii de furie?”, scrie Codrin Ștefănescu.