Codrin Ștefanescu o desființeaza pe Monica Anisie: 'Un personaj sinistru. E duminica și ea inca analizeaza, evalueaza și formeaza comitete și comisii'

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, lansează un atac virulent la adresa ministrului Educației, Monica Anisie, numind-o „personaj sinistru”. El îi reproșează ministrului că nu a spus nimic după întâlnirea cu conducerea ISMB, deși mâine copiii încep școala: „e duminică și ea încă analizează, evaluează și formează comitete și comisii”.

„Și cucoana asta de la Educație este tot un personaj sinistru! Sorā cu sinistra de la Muncā! Cum naiba sā ieși in conferintā de presā, cu o zi înaintea începerii școlii, și sā nu spui nimic? Dar nimic, nimic! E duminicā și ea incā analizeazā, evalueazā și formeazā comitete și comisii. Și pārintii ce fac mâine? Copiii ce fac?? Odioși incompetenți ce sunteți cu tot guvernul vostru horror!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Monica Anisie a participat duminică la o şedinţă la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru a analiza situaţia fiecărei unităţi şcolare.



"Am venit la Inspectoratul Şcolar, am avut o întâlnire şi ieri cu domnul inspector general şcolar şi câţiva inspectori de sector. De asemenea, a fost prezent şi domnul prefect şi doamna director de la Direcţia de Sănătate Publică. Au făcut o analiză, au reevaluat fiecare unitate de învăţământ în parte şi, astăzi, înţeleg că domnul prefect va realiza Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Se va întruni şi acolo vor fi luate decizii. Astăzi, la Inspectoratul Şcolar nu am făcut altceva decât să discut cu colegii mei fiecare situaţie în parte şi să vedem cum putem să ajutăm. În aceste momente, trebuie să înţelegem cu toţii că este important să punem umărul în aşa fel încât elevii, profesorii şi tot personalul din unitatea de învăţământ să fie în siguranţă, să rămânem cu toţii sănătoşi şi să păşim mâine cu încredere în spaţiul şcolii", a afirmat ministrul.