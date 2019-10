Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa Anei Birchall: E SINISTRU ce face. Are comanda din afara PSD

Fostul secretar al PSD Codrin Ștefănescu o atacă extrem de dur pe Ana Birchall, încă ministru al Justiției, pentru care PSD a decis schimbarea din funcție, însă șeful statului, Klaus Iohannis, nu a semnat decretul de eliberare din funcție.

"Ceea ce face Birchall este absolut sinistru. Agenda ei personalā nu are nicio legātura cu agenda publicā a PSD. Opiniile ei nu sunt si opiniile noastre. Nu ne reprezintā deloc si ea stie asta. Dar nu-i pasā! Are alti sefi si comanda si-o primeste in mod clar din afara PSD. Iar colegii mei, din conducerea partidului, ar trebui sā ia urgent pozitie in sensul acesta. Imediat!", scrie Ștefănescu pe Facebook.

De câteva zile, Ana Birchall are un conflict deschis cu șefa CSM, Lia Savonea.