Codul Administrativ atacat de PNL la Curtea Constituționala

PNL va ataca la Curtea Constituţională Codul administrativ, pe care îl consideră neconstituţional, pentru că nu putea fi adoptat prin ordonanţă de urgenţă, dar şi pentru prevederea care a permis adoptarea, prin majoritate simplă, a celor 20 de hotărâri privind înfiinţarea companiilor municipale din Bucureşti, a anunţat, marţi, preşedintele PNL Sector 5, Cristian Băcanu, conform Agerpres.