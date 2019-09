Codul administrativ, modificat prin Ordonanta de Urgenta. Ce schimbari aduce 

guvern google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede ca secretarul general al ministerului, in situatia vacantei functiei de ministru sau pe perioada in care ministrul se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor, dobandeste calitatea de ordonator principal de credite, a declarat astazii purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi (joi - n.r.) a fost adoptata, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea Codului administrativ. Prin aceasta modificare se consolideaza atributiile secretarilor generali din ministere, pentru evitarea unor disfunctionalitati majore in administratia publica. Actul norm ...