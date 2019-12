'Codul de etica' al PSD, varianta 2.0. Ciolacu anunta ca se lucreaza la un document: Cine ar fi vizat

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seara, că ar fi "incorect" să ia măsuri acum faţă de social-democraţii urmăriţi penal, în condiţiile în care sunt exemple de oameni politici ale căror cariere au fost afectate, deşi în instanţă au fost achitaţi de acuzaţiile aduse iniţial. Astfel, un viitor cod de etică al PSD ar viza doar persoanele condamnate, care nu se mai bucură de prezumţia de nevinovăţie.

Marcel Ciolacu a afirmat că PSD, pentru a-şi apăra integritatea, trebuie să aibă norme de etică, şi lucrează la asemenea norme pe care să le supună la vot la Congres."În acest moment lucrăm în Biroul Permanent Naţional, alături de secretarul general, de domnul Paul Stănescu, la nişte norme de etică pe care le vom supune votului la Congres. Ar fi total incorect ca eu, în momentul acesta, să vin cu anumite măsuri asupra unor colegi, care se presupune că au făcut anumite fapte, vă dau din nou exemplul Ludovic Orban, dar vă pot da exemple şi de oameni care nu s-au mai reabilitat şi unii dintre ei au decedat, nimeni nu le-a mai făcut dreptate, li s-a închis cariera politică pe o anumită logică, dar, consider că PSD, ca să se apere integritatea partidului, trebuie să aibă nişte norme de integritate" a declarat Ciolacu la B1 TV.

Întrebat dacă se teme de telejustiţie după pierderea alegerilor, preşedintele interimar al PSD a afirmat că se aştepta "să fi depăşit acest moment" şi a criticat apariţia în presă a unor informaţii din rechizitorii.



"Mă aşteptam să fi depăşit acest moment. Credeam că, mai ales din mesajele din campanie, să avem o Românie normală, dacă România normală este ca un om în scaun cu rotile să fie împins pe holurile, prin garajele DNA-ului şi toată lumea să filmeze, eu nu am aceeaşi percepţie asupra României normale", a mai spus Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a mai precizat, întrebat dacă a auzit în campanie şi sloganul "Hoţii să stea la puşcărie", că nu are o altă părere şi "cine a furat să stea la puşcărie".



"Mi se pare şi corect, cine a furat să stea la puşcărie. Aici nu am altă părere sub nicio formă. (..) Cred că justiţia trebuie să intre în altă logică, să nu dea aceleaşi semnale cum e telejustiţia, faptul că din rechizitorii, spre deliciul presei, apar informaţii şi înregistrări, justiţia trebuie făcută la tribunal. Acolo e locul justiţiei. (...) Avem un stat care trebuie să fie responsabil şi să facă în aşa măsură încât să nu se mai întâmple aceste lucruri (informaţii pe surse din rechizitorii - n.r.)", a menţionat Marcel Ciolacu.