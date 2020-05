Coduri galbene de vreme rea pentru Romania

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, două atenționări cod galben și o informare meteo valabilă pentru aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi torențiale, grindină și vânt până marți seara. Informarea meteo, venită în urma anunțului privind vortexul polar ce se va abate asupra Europei este valabilă de luni, începând cu ora 22, până marți, […] The post Coduri galbene de vreme rea pentru România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.