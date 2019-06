Codurile ANM de vreme rea au fost extinse. Vreme instabila in aproape toata țara

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit până marţi la ora 23:00 informarea de instabilitate atmosferică şi disconfort termic pentru toată ţara. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, luni (24 iunie) în cea mai mare parte a țării, iar marți (25 iunie) mai ales în regiunile sudice, estice și centrale. Vor fi perioade în care se vor The post Codurile ANM de vreme rea au fost extinse. Vreme instabilă în aproape toată țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.