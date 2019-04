Codurile penale au fost votate in Parlament

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectele de modificare ale codurilor penale, în acord cu deciziile Curții Constituționale. Au fost 180 de voturi pentru. Proiectul merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a anunțat că va ataca din nou legea la CCR. Principale modificări în cazul Codului Penal: Confiscarea The post Codurile penale au fost votate în Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.