Codurile penale, votate astazi la Senat

Codurile penale vor fi votate astazi in Senat dupa ce marti au avut loc discutii aprinse pe aceasta tema in comisia juridica. La discutii a fost prezent si ministrul Justitiei care ar fi venit neinvitat. Tudorel Toader a luat cuvantul aproape de finalul sedintei, lucru care a starnit revolta Opozitiei. Iata lista marilor schimbari la codurile penale Tudorel Toader a explicat cum a ajuns la dezbaterile comisiei. "Secretarul de stat a primit invitatia de a participa imarti, la orele 15.30, mi a comunicat cum e normal, si i-am spus ca vin eu, dat fiind faptul ca se reia dezbaterea in Comisia speciala pentru modificarea Codului Penal. Comisia se va reuni din nou, martea viitoare. Pana atunci, raportul ...