Cofondatorul Extinction Rebellion Roger Hallam minimalizeaza Holocaustul si provoaca un val de condamnari

Cofondatorul Extinction Rebellion (XR) Roger Hallam - care apreciază într-un interviu că Holocaustul este ”doar o simplă mizerie în plus în istoria umană” - a fost atacat de filiala germană a mişcării ecologiste, care-i reproşează că minimalizează genocidul evreilor, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Într-un interviu acordat miercuri săptămânalului Die Zeit şi publicat joi, britanicul în vârstă de 53 de ani apreciază că genocide au avut loc în mod repetat în cursul ultimelor cinci secole. ”În fapt am putea spune că este un eveniment regulat”, potrivit unor fragmente difuzate miercuri de revistă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Fapt este că milioane de oameni au fost ucişi în circumstanţe crude în cursul Istoriei”, a subliniat el, apreciind că Holocaustul, în care şase milioane de evrei au fost exterminaţi, a fost ”doar o simplă mizerie în plus în istoria umană”. Roger Hallam a dat totdată asigurări că o cultură a spăşirii, soclul identităţii germane după al Doilea Război Mondial, îi paralizează pe germani. ”Un traumatism împins la extrem poate crea o paralizie (care împidică) tragerea concluziilor”, a subliniat activistul. Filiala germană a Extinction Rebellion a denunţat în pripă aceste declaraţii ale lui Roger Hallam, pe care l-a declarat ”persona non grata” în Germania. ”Ne distanţăm clar de declatraţiile lui Roger Hallam care minimalizează Holocaustul”, scrie mişcarea într-un mesaj postat pe Twitter. ”Roger calcă în picioare principiile XR, care nu tolerează antisemitismul şi nu este binevenit la XR Germania”. Ministrul german de Externe H ...