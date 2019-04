Coincidenta CIUDATA. O mare MOSCHEIE a luat foc in acelasi timp cu Catedrala Notre Dame - VIDEO

Moscheia Al Aqsa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu a izbucnit luni seara la Moscheia Al-Aqsa din Ierusalim, aproape in acelasi timp in care Catedrala Notre Dame din Paris era devastata de flacari. Imagini in care se vedea fum si foc provenind de pe acoperisul unei structuri cunoscute sub numele de Camera de rugaciune Marwani, sau Stablele lui Solomon au fost facute publice. Atac armat in Noua Zeelanda, la doua moschei: 49 morti. Noi operatiuni ale politiei Stirea despre inciendiul petrecut la Moscheea Al-Aqsa, al treilea loc sfant in Islam, a fost in mare parte umbrita de un incendiul care cuprins aseara Catedrala Notre Dame in acelasi timp, scrie newsweek.com. Agentia de stiri din Palestina a informat ca biroul presedintelui pales ...