Colecteaza selectiv in parcuri si spatii publice

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimul timp colectarea selectiva este un subiect des abordat. Nu este un simplu moft, ci o necesitate, care ajuta la protejarea mediului si la pastrarea curateniei, atat in zonele urbane, cat si in natura. Practicata la nivel mondial, procesul de colectare selectiva ne-ar putea oferi un mediu inconjurator mult mai curat, dar ar ajuta si la conservarea resurselor naturale pentru folosul generatiilor urmatoare. Activitatile umane sunt extrem de complexe, asa ca este firesc sa existe mai multe tipuri de deseuri. Unele dintre ele, cum ar fi cele menajere, nu mai pot fi reciclate, insa hartia, cartonul, metalul sau plasticul, pot fi refolosite. De aceea, atunci cand aruncam gunoiul, ar fi indicat sa tinem cont de cateva ...