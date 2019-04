Colectii in premiera internationala la Kasta Morrely Fashio Week

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 19 - 21 aprilie 2019, orasul Iasi este din nou gazda editiei primavara/vara a Festivalului Industriilor Creative® Proiectul Artelor ce Infrumuseteaza Omul®. Acest eveniment bianual cuprinde in desfasurarea sa Kasta Morrely Fashion Week® singurul eveniment demonstrativ de moda din tara noastra. Kasta Morrely Fashion Week este un proiect al societatii civile independente nepartinice dedicat dezvoltarii orasului Iasi. Ca organizatia de aparare a drepturilor omului si valorilor democratiei informam opinia publica un fapt binecunoscut in tarile civilizate. Fashion week-urile prin beneficitatea lor demonstrata in ultimii 76 de ani si-au castigat statutul de simbol al libertatii demo ...