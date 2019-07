Colegii Alexandrei, fata ucisa la Caracal, protesteaza in fata sediului Politiei din oras

Protest caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Colegii de la dansuri ai Alexandrei Macesanu, tanara de 15 ani ucisa in Caracal, protesteaza, luni seara, in fata sediului Politiei din oras. „Alo, 112, sunt Alexandra si vreau sa traiesc” este mesajul scris pe un carton tinut in mana de doi dintre colegii Alexandrei. Tinerii adunati, luni seara, in fata sediului Politiei din Caracal spun ca inca spera ca Alexandra este in viata si sustin ca incearca, prin acest protest, sa schimbe ceva, pentru colega si prietena lor. „Imi pare rau ca am crezut in voi. De azi, eu nu mai sun la 112”, este mesajul scris pe o coala de hartie purtata de o colega a Alexandrei. Un alt mesaj transmis de tineri este: „Trebuie sa suni de miercuri s ...