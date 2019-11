Colegiu Prefectural Festiv Comun. Reprezentanti din toata regiunea sarbatoresc Ziua Dobrogei (galerie foto)

Intonarea imnului

Cu ocazia Zilei Dobrogei, Instituția Prefectului Județul Constanța, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Tulcea și Colegiul de Artă Regina Maria a organizat o serie de evenimente în perioada 14.11.2019-23.11.2019.Printre acestea, astăzi, 15 noiembrie, are loc Colegiul Prefectural Festiv Comun, în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ Constanța.Evenimentul a început de la ora 11.00 și are în program următoarele activități:La eveniment au fost invitați: Consiliul Județean Constanța, Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului Tulcea, M.A.I., Secretar de stat Aledin Amet, Universități, Consulate, Organizații de minorități naționale și CCINA.În deschidere vor vorbi Dumitru Jeacă, prefect la Instituția Prefectului Constanța, Lucian Furdui, prefect la Instituția Prefectului Tulcea, Marius Horia Țuțuianu, președinte al Consiliului Județean Constanța, Dumitru Mergiani, vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea, Decebal Făgădău, primar al Constanței și Reprezentanți ai minorităților naționale în administrația publică dobrogeană. Dintre aceștia îi amintim pe Ali Șenol, subprefect al Constanței, minoritate turcă, Ali Izet, inspector șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, minoritate turcă, Petre Marinescu, viceprimar al Tulcei, minoritate greacă și Daniel Mihai Ferencz, inspector șef în cadrul IJJ „Mihail Kogălniceanu”, minoritate maghiară.Se semnează un protocol de colaborare prin care Prefecturile Tulcea și Constanta vor organiza an de an Ziua DobrogeiEvenimentul dedicat Zilei Dobrogei a început!Sunt prezenți și parlamentarii constănțeni și ÎPS Teodosie.Un grup de copii de la Colegiul de Arte Regina Maria intonează imnul național al RomânieiUrmează o ceremonie, gândită cu Direcția Județean de Tinert și Sport, gândită alături de prefectură. Un grup de copii au intrat cu o torța „flăcara spiritiului dobrogean”. Ea va fi purtată de elevi în 10 institutii din Constanța.Tenorul Iulian Bratu cântă imnul Dobrogei.Sursă foto: ZIUA de Constanța