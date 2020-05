Colegiul Medicilor București cere ajutor: Bolile de inima și alte boli cronice s-au accentuat din cauza stresului izolarii

Colegiul Medicilor din București avertizează, într-un comunicat de presă, asupra pericolului în care se regăsesc medicii de policlinică, profesioniștii care au preluat toți bolnavii cronici din spitale după declanșarea stării de urgență cauzată de pandemia COVID-19. Organizația profesională susține că majoritatea medicilor își cumpără din propriile venituri măști de protecție, combinezoane și teste pentru a […] The post Colegiul Medicilor București cere ajutor: Bolile de inimă și alte boli cronice s-au accentuat din cauza stresului izolării appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.