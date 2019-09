Colegiul National Pedagogic ,,Constantin Bratescu’’ din Constanta participa la concursul "Euroscola"

Euroscola reunește în fiecare an elevi liceeni din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Din băncile Parlamentului European, elevii au şansa unică de a trăi experiența procesului decizional al Uniunii Europene, într-un Parlament multilingv, al tinerilor. Programul Euroscola permite elevilor să dezbată, să voteze și să adopte rezoluții privind probleme reale ale lumii contemporane.

Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu din Constanța se înscrie, în anul acesta, la concursul național Euroscola, organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale.Sub genericul Educația schimbă vieți , elevii şi cadrele didactice ale Colegiului implicaţi în proiect doresc să aducă în prim plan cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020).Prin campania de informare Flying to the future through education, echipa Colegiului invită elevii și membrii comunității să conștientizeze rolul esențial pe care educația îl are în formarea şi dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor. Din această perspectivă, şcoala trebuie să fie un spațiu prietenos în care tinerii au oportunitatea de a-şi forma abilităţi de viaţă, să fie punctul de plecare pentru un parcurs profesional de succes.Proiectul îşi propune prin obiectivul său central să conştientizeze tânăra generaţie asupra adevăratelor valori: toleranță și deschidere față de cei din jur, spirit civic, responsabilitate, asumare, respect mutual.Mesajul proiectului este Don`t limit your challenges! Use education to challenge your limits!Pornind de la poveşti de succes, a unor oameni care au devenit adevărate repere profesionale, proiectul se centrează pe rolul modelelor și al valorilor în educație, precizează reprezentanţii Colegiul Național Pedagogic.Elevii Colegiului au participat la edițiile din 2015, 2017 și 2018 ale concursului Euroscola, fiind coordonaţi de prof. drd. Cristina Gâlă.