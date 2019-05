Colegiul Prefectural: Concluziile privind rezultatele actiunii de control in spitalele din judetul Constanta, in sectiile de neonatologie si obstetrica-ginecologie

În perioada 14.01.-15.02.2019, Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta a desfasurat actiuni tematice de control in cadrul unui numar de 7 (sapte) unitati sanitare de stat si private din judetul Constanta. Controlul a fost efectuat de catre echipe mixte formate din inspectori sanitari din cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica Constanta si personal specializat din cadrul Compartimentului de Epidemiologie si Boli Transmisibile si au fost verificate conditiile igienico - sanitare in clinicile de obstetrica - ginecologie si sectiile de neonatologie.Actiunea tematica a vizat verificarea respectarii normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, a normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea instrumentarului si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si au fost recoltate probe de salubritate, sterilitati si microaeroflora.Cu ocazia controlului au fost depistate urmatoarele neconformitati si s-au stabilit termene de remediere, dupa cum urmeaza:- nerespectarea procedurilor specifice activitatii de curatenie si dezinfectie. Pentru neconformitatile constatate s-a aplicat sanctiune contraventionala conform HG 857/2011, art.30,lit.i, in valoare de 5000lei.Totodata, in perioada 19.03-28.03.2019, cu ocazia controlului incrucisat dispus prin adresa MS nr. 327/12.03.2019 au fost verificate si sectiile Obstetrica Ginecologie I si II, blocul operator Obstetrica Ginecologie, Neonatologie si nu s-au constatat neconformitati semnificative. Ca urmare a lucrarilor de reabilitare a sectiei obstetrica ginecologie I, activitatea sectiei obstetrica ginecologie I si II se desfasoara in aceleasi spatii : Etajul VII – lehuze, etajul IX – gravide si ginecologie. Din acest motiv, salonul stabilit pentru cazuri septice ginecologice este cel cu numarul 9309, iar la etajul 7, in cazul aparitiei unui caz septic, se foloseste una din cele 6 rezerve cu un pat si grup sanitar propriu.- spatiile utilizate pentru depozitarea materialelor de intretinere a curateniei, lenjeriei murdare, respectiv materiale sanitare sunt organizate necorespunzator ;- nu sunt intocmite procedurile privind interventia in cazul aparitiei unui episod de IN, de identificare si raportare a cazurilor de IN digestive- nu este intocmit si nu este implementat protocolul privind diagnosticul infectiilor nosocomialePentru neconformitatile constatate s-a aplicat sanctiune contraventionala conform OG 2/2001, art. 5 si art. 7 (avertisment).- neasigurarea unui produs dezinfectant de nivel inalt la nivelul unitatii- neafisarea procedurilor si protocoalelor de lucru in spatiile in care se efectueaza manoperele- termen imediat si permanent- neinstruirea personalului responsabil cu operatiunile de sterilizare/ dezinfectie neintocmirea protocoalelor de dezinfectie pentru echipamanetele medicale validate de SPCIN- neintocmirea hartii cu zonele de risc epidemiologic crescut-Pentru neconformitatile constatate s-a aplicat sanctiune contraventionala conform HG 857/2011, art. 33, lit.i, in valoare de 5000lei.- neasigurarea unui spatiu pentru igienizarea si decontaminarea materialelor si ustensilelor folosite la operatiunea de curatenie- personalul cu atributii de efectuare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie nu a facut dovada certificatului de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.Pentru neconformitatile constatate s-au acordat termene de remediere imediata a deficientelor.- personalul cu atributii de ingrijire a bolnavilor si de efectuare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie nu au facut dovada certificatului de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, motiv pentru care s-a aplicat sanctiune contraventionala conform OG 2/2001, art. 5 si art. 7 (avertisment) si termen imediat pentru remedierea deficientei; totodata, cele 30 de persoane (infirmiere) au fost inscrise in aceeasi zi in vederea efectuarii cursului.- au fost verificate substantele dezinfectante utilizate, concentratiile si modul de utilizare. La recontrolul efectuat s-au recoltat si probe pentru examenul microbiologic, rezultatele de laborator fiind conforme.- neconformitati la depozitarea materialelor utilizate la efectuarea curateniei- monitorizarea partiala a temperaturii la spatiul de depozitare temporara a deseurilor medicalePentru neconformitatile constatate s-a aplicat sanctiune contraventionala conform OG 2/2001, art. 5 si art. 7 (avertisment).La recontrolul efectuat s-au recoltat si probe pentru examenul microbiologic, rezultatele de laborator fiind conforme.În anul 2018 au fost declarate 22 cazuri de infectii asociate actului medical in sectiile de obstetrica ginecologie si nou-nascuti din care:- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “ Sf. Apostol Andrei” Constanta - 12 cazuri la sectia obstetrica-ginecologie si 9 cazuri la sectia nou- nascuti.- Spitalul Municipal Medgidia - 1 caz la sectia obstetrica-ginecologie