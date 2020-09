Școlile in care sunt secții de votare, 4 zile de cursuri online. Autoritațile nu precizeaza cate școli au reușit sa țina orele online

Elevii din unităţile de învăţământ din Capitală, unde vor fi amenajate secţii de votare pentru desfăşurarea alegerilor locale, vor face cursurile online în zilele de joi, vineri, luni şi marţi, a anunţat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Autoritățile nu precizează, însă, câte dintre unitățile de învățământ au reușit să își creeze platformele și dotarea tehnică […] The post Școlile în care sunt secții de votare, 4 zile de cursuri online. Autoritățile nu precizează câte școli au reușit să țină orele online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.