Coloana de 3 kilometri pe Autostrada Soarelui dupa un accident in lant. Aglomeratie si pe Valea Prahovei

Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, patru autoturisme s-au ciocnit pe sensul catre Constanta al Autostrazii Soarelui, in zona localitatii Borcea, judetul Calarasi, traficul fiind blocat. Valorile de trafic sunt in crestere, in zona accidentului coloana de masini avand trei kilometri.