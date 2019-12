Coloana sonora a filmului animat 'Frozen II' a ajuns, dupa trei saptamani de la lansare, pe primul loc in Billboard 200

Coloana sonoră a filmului animat „Frozen II” a ajuns, după trei săptămâni de la lansare, pe primul loc în Billboard 200, potrivit news.ro.

Albumul, lansat pe 15 noiembrie, a urcat de pe poziţia a treia, după ce a fost vândut în 80.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 5 decembrie, potrivit Nielsen Music.

„Frozen 2” este prima coloană sonoră de anul acesta care ajunge în fruntea clasamentului american al albumelor. Este şi prima coloană sonoră a unui film de animaţie care ocupă acest loc de la „Frozen”, care a petrect 13 săptămâni pe locul întâi în anul 2014.

Noul album cuprinde piese interpretate de Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad, Jonathan Groff şi Evan Rachel Wood, care apar în film, dar şi trei adaptări semnate Panic! at the Disco, Kacey Musgraves şi Weezer.

„Frozen 2” este al 38-lea album care ajunge anul acesta pe primul loc în Billboard 200. Dintre aceste 38, unul a debutat în 2018 - „A Star is Born”, care a petrecut anul trecut trei săptămâni în fruntea topului şi o săptămână anul acesta. Din total, doar două nu au debutat pe primul loc - „Frozen 2” şi „Hoodie SZN”.

Citește și: Ultimatum dat de Dumitru Coarnă lui Marcel Vela: ‘Altfel’

„Frozen 2” este a cincea coloană sonoră a unui film animat care ajunge pe primul loc în Billboard 200 de la începerea publicării săptămânale a topului, în 1956. Înaintea ei au fost „Frozen” (2014), „Curious George” (2006) al lui Jack Johnson, „Pocahontas” (1995) şi „The Lion King” (1994).

Pe locul al doilea în clasamentul american a urcat două poziţii Post Malone cu „Hollywood’s Bleeding”, după ce a fost vândut în 65.000 de unităţi în a 13-a săptămână de la debut.

Trippie Redd şi „A Love Letter to You 4” au coborât două locuri, până pe trei, după ce a fost vândut în 54.000 de unităţi în a doua săptămână de la lansare.

Taylor Swift şi „Lover” au urcat două poziţii în top, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 52.000 de unităţi, în a 15-a săptămână, iar Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” s-a menţinut pe poziţia a cincea, cu 50.000 de unităţi vândute în a 36-a săptămână de la debut.

Citește și: Liderul PSD,despre eliminarea pensiilor speciale: Ori e desființatare la toata lumea, ori nu

Albumul „Christmas” al lui Michael Bublé, care a petrecut cinci săptămâni pe primul loc în perioada 2011-2012, a revenit în top 10, pe locul al şaselea, în urcare 11 poziţii. El a fost vândut în 48.000 de unităţi în a 77-a săptămână de top. Albumul a revenit în top 10 în fiecare sezon.

Rapperul Fabulous şi „Summertime Shootout 3: Coldest Summer Ever” au debutat pe poziţia a şaptea, cu 44.000 de unităţi vândute.

„The Best of Pentatonix Christmas” a urcat zece locuri în clasament, devenind al zecelea album al grupului vocal intrat în top 10. Colecţia de piese a fost vândută în 43.000 de unităţi.

Un alt album cu muzică pentru Crăciun care a revenit în top 10 este „Merry Christmas” al cântăreţei Mariah Carey. Discul a urcat 12 locuri, până pe nouă, după ce a fost vândut în 37.000 de unităţi în a 86-a săptămână de top în cei 25 de ani de la lansare.

Pe locul al zecelea în top s-a menţinut „Over It” al cântăreţei Summer Walker, cu 35.000 de unităţi vândute în a noua săptămână de la debut.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).