Colonie de rromi plasata in carantina și pazita de jandarmi - Nimeni nu intra, nimeni nu iese

Colonia de rromi din Vadu Crişului a fost pusă oficial în carantină, joi seara, începând cu ora 19.00, după ce testările făcute în comunitate au arătat că există un număr mare de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus potrivit Adevărul.ro.

Anunţul a fost făcut, joi seara, de către prefectul judeţului, Dumitru Ţiplea, într-o postare video pe pagina oficială de Facebook a instituţiei, unde a precizat că măsura a fost propusă de autorităţile judeţene şi aprobată de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat. "De astăzi, această comunitate unde trăiesc 470 persoane este carantinată şi va intra în monitorizarea Direcţiei de Sănătate Publică Bihor. Intrările şi ieşirile sunt păzite strict de Poliţie şi Jandarmerie. Practic nu se iese, nu se intră, iar starea de sănătate a întregii comunităţi va fi monitorizată permanent de specialiştii DSP, prin Spitalul orăşenesc Aleşd", a explicat prefectul.

n acest timp, comunitatea va avea asigurată alimentarea cu energie electrică, apă, evacuarea deşeurilor, iar la un număr de 7-10 zile se monitorizează starea întregii comunităţi. "Se asigură alimentarea cu energie electrică, apă, evacuarea deşeurilor. La un număr de zile, 7-10 zile, cât va dispune DSP, un număr de persoane vor fi testate pentru a vedea în ce stadiu este acea comunitate. Dacă vor exista persoane simptomatice, vor fi extrase şi internate în Spitalul Municipal Oradea", a mai spus Ţiplea. Premieră naţională în colonie Testarea comunitară, care a reprezentat o premieră naţională, a fost aplicată în colonia de romi din comuna Vadu Crişului sâmbăta trecută, pe 25 aprilie, după ce, cu două zile mai devreme, autorităţile au făcut o încercare care a eşuat, romii refuzând să se lase testaţi, postând în schimb o înregistrare video pe Youtube, în care se revoltă împotriva primarului comunei.

De altfel, cadrele medicale care s-au deplasat, sâmbătă, în colonie, au reuşit să testeze doar 123 din cei 470 de membri ai comunităţii.



"Pe 23 aprilie, ne-am deplasat acolo împreună cu cinci instituţii, inclusiv cu colegii de la Arme, jandarmi, Poliţie şi pompieri. Nu am reuşit testarea coloniei pentru că dumnealor nu au dorit. Am revenit sâmbătă şi am testat efectiv un număr de 123 de persoane", a mai spus prefectul, care apreciază că gradul de infectare în comunitatea de romi este de circa 25%.