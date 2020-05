Colonizarea planetei Marte ar putea implica modificarea genetica a colonistilor

Misiunile cu echipaj uman pe Marte, pe care NASA doreste sa le inceapa in deceniul 4 al acestui secol, vor fi extrem de dificile pentru astronauti, care vor fi expusi la niveluri ridicate ale radiatiilor, la pierderea densitatii osoase si a masei musculare in conditiile unei perioade lungi, petrecuta in microgravitatie si altele, iar o astfel de misiune va dura cativa ani, conform Space.com.