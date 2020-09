Comandant roman, propus la premiul "Bravery at Sea", pentru salvarea unor navigatori in Golful Mexic

Comandantul de nava roman Bogdan Rusu va fi propus pentru acordarea premiului "Bravery at Sea", conferit de Organizatia Maritima Internationala (IMO), dupa ce pe data de 13 septembrie a salvat vietile a patru navigatori in timpul unei furtunii tropicale, aflati in pericol la bordul unui velier, in Golful Mexic, a declarat, pentru AGERPRES, directorului CERONAV, Ovidiu Cupsa.