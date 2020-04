Comandantul militar al Spitalului Judetean Deva: Unitatea medicala iese din carantina duminica. Nu este transformata intr-o cazarma

Comandantul militar al Spitalului Judetean Deva, locotenent colonelul medic dr. Constantin Vlase, a anuntat ca unitatea medicala pe care o conduce in aceste zile va iesi din carantina duminica, iar primul moment dificil este cand personalul care se afla acum blocat in spital va face schimbul cu personalul care va intra in tura, de luni.