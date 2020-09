Combina frigorifica premium HITACHI Side by Side G Series de 722 litri, lansata in Romania prin TECHSTORE.ro

TECHSTORE.ro, o companie românească cu peste 10 ani de experiență în domeniul electrocasnicelor de lux, a lansat una dintre cele mai moderne combine frigorifice din lume. Este vorba despre un frigider de ultimă generație produs de inovatoarea companie japoneză HITACHI, care reflectă inteligența, eleganță și genialitatea automatizărilor – caracteristici absolut necesare pentru așa-zisele case ale viitorului.

Ușile și sertarele noului frigider nu numai că arată deosebit, datorită stratului de Tempered Glass, ci se deschid automat, fără efort – chiar și atunci când sunt complet încărcate – folosind funcțiile touch sau slide. Însă pe lângă aspectul cu totul spectaculos, frigiderul se remarcă în special la capitolul inovație.

Tehnologia de vidare a noilor frigidere Side by Side din Seria G, asigură prospețimea și conservă nutrienții diverselor tipuri de alimente. Compartimentul Vacuum asigură o presiune de 0.8 atmosfere și este dotat cu funcții diferite pentru produse de carmangerie, respectiv alimente vegetale, care au trecut prin mai mult de 6.000 de teste pentru a ajunge la formula actuală. În plus, frigiderul are și un compartiment special destinat fructelor și legumelor, care sunt menținute proaspete mai multă vreme grație catalizatorului de platină, care emite dioxid de carbon.

Frigiderul încadrat în clasa de eficiență energetică A++ este ajutat de compresorul cu invertor, precum și de o izolație cu totul inovatoare din fibră de sticlă vidată, care îi asigură echipamentului o autonomie de nu mai puțin de 15 ore după întreruperea energiei electrice.

Spațiul din congelator este organizat pe 3 nivele, de mărimi diferite: 5, 8 și 14 centimetri. Înghețarea rapidă a alimentelor adăugate în congelator se face printr-o tehnologie inedită: un senzor depistează temperatura fiecărui aliment, după care cele calde sunt răcite imediat prin intermediul unei tăvi termoconductoare.

Combina frigorifică HITACHI Side by Side G Series, fabricată în Japonia, poate stoca aproximativ 5 coșuri de cumpărături de mână, dispunând de un volum net de 525 de litri, mai exact 525 litri pentru frigider și 107 litri pentru congelator.

