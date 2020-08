Comedii despre viata in doi, la Seri de teatru la Pontul Euxin“

Weekend-ul acesta, „Serile de teatru la Pontul Euxin“ încep de joi. Așadar, timp de patru zile, de joi până duminică, publicul este invitat în zona Amfiteatru din Parcul Tăbăcărie.Primele două comedii ale weekend-ului, pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos, au la bază textele lui Mihai Ignat și aduc în discuție tumultuoasa viață de cuplu.Joi, 13 august, de la ora 21.00, publicul este invitat să vadă „Cum se duce totul dracu’”, după textul „Crize”, de Mihai Ignat, în regia lui Florin Frățilă, care va împărți scena, în calitate de actor, cu Ioana Chelmuș. Cei doi vor introduce publicul în viața de cuplu prezentându-i „un amestec nebun de sentimente și trăiri, un spectacol la care râzi și plângi“. Această comedia despre un „el” și despre o „ea”, care se întâlnesc, se îndrăgostesc, se iubesc și trec prin crize provocate de tot felul de trăiri, iluzii, defecte sau persoane (cum ar fi familia partenerului) se bucură de un mare succes la public. Pentru că, nu de puțin ori, „Cum se duce totul dracu’” s-a jucat sold out. Durata spectacolului este de oră și jumătate.Povestea merge mai departe, astfel încât, vineri, 14 august, tot de la ora 21.00, Florin Frățilă și Ioana Chelmuș se întorc pe scena de la Amfiteatru ca să ne arate „Ce vine după”. După ce?! Vom vedea la fața locului. Cert este că „umorul și nebunia sunt ingredientele principale ale acestui show, dedicat tuturor celor pentru care imprevizibilul face diferența”. Spectacolul după un text de Mihai Ignat are regia semnată de Florin Frățilă și durează o oră și un sfert, suficient pentru a afla „Ce vine după”.Intrarea liberă și nu uitați: sâmbătă, 15 august, „Serile de teatru la Pontul Euxin” continuă cu „Carpathian Garden”, iar duminică, 16 august, cu „Happy End”.Accesul în spațiul destinat publicului se realizează cu jumătate de oră înainte de începerea spectacolului, adică de la ora 20.30.Întâlniri sub genericul „Seri de teatru la Pontul Euxin” se desfășoară,în fiecare weekend, începând de la ora 21.00, în perioada 7 august-6 septembrie.Proiectul „Seri de teatru la Pontul Euxin”, ediția a II-a, este organizat de Oțeleanu Ioana Cătălina PFA și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Valoarea totală a proiectului este de 333.500 lei.„Seri de teatru la Pontul Euxin” este un proiect de interes general, finanțat din fonduri nerambursabile. Manager de proiect este prof. univ. dr. Daniela Vitcu.